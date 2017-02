Ha fatto rapidamente il giro del mondo la notizia degli oltre 400 cetacei, appartenenti al sottordine degli odontoceti, arenati sulla spiaggia di Farewell Spit, in Nuova Zelanda. Tra giovedì e venerdì scorso centinaia di volontari e svariate Ong stanno tentando di riportare al largo il più largo numero possibile di balene, ma almeno 300 di loro sono morte.

UPDATE: 20 Pilot Whales have been euthanized; the 80 surviving whales were refloated & have joined the second group of 200 & remain offshore pic.twitter.com/Qvjebo24N4