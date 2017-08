Banca Mondiale in azione per il clima

Lo studio ha preso in considerazione le conseguenze che il nostro pianeta subirebbe entro fine secolo in seguito al crescente livello di emissioni di CO2 causato dalle attività dell'uomo. Nessun paese sarà immune, ma quelli in via di sviluppo subiranno i danni maggiori: dalla scarsità di cibo alla povertà. Ormai la promessa di mantenere il riscaldamento globale entro i due gradi, fatta nel 2009 dagli stati che fanno parte dell'Unfccc, sembra irraggiungibile. Le probabilità che i nostri figli vivranno in un mondo diverso, forse peggiore rispetto a quello che conosciamo, sono altissime. Un futuro fatto di eventi estremi legati al clima sempre più frequenti: inondazioni delle città costiere, ondate di calore senza precedenti, aumento della frequenza e dell'intensità dei cicloni tropicali. Tutto questo, secondo Jim Yong Kim, dovrebbe spingere i governi e spronare le multinazionali ad agire, a investire in nuove tecnologie e in nuovi approcci economici per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Dovrebbe essere uno stimolo per non restare a guardare. È il momento di creare un mercato nuovo, ispirato a un'economia a basse emissioni. Un nuovo modello di sviluppo è alle porte, esserne consapevoli potrà "salvare il nostro pianeta dalla catastrofe".