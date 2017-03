Paradisi fiscali, le banche europee prese con le mani nel sacco

Un quarto degli utili delle 20 più grandi banche europee sono generati nei cosiddetti “paradisi fiscali”, paesi cioè in cui la fiscalità è ridotta o assente. Peccato che negli stessi paesi queste realizzino solo il 12 per cento del loro fatturato e - fatto ancora più sconcertante - impieghino solo il 7 per cento dei loro effettivi. Sospetto? Molto sospetto per l’ong britannica Oxfam che nel rapporto Opening the vault (Aprendo i caveau, ndt) pubblicato questa settimana denuncia la disinvoltura con cui le banche europee si servono dei paradisi fiscali per eludere le tasse.

Quegli stakanovisti dei dipendenti Barclays in Lussemburgo

Evasione e buoi dei paesi tuoi

Lontano dagli occhi, lontano dalle tasse

Oggi per le banche è più difficile mantenere certi segreti