Industria della carta e foreste, le banche non sono ancora abbastanza prudenti

Non c’è bisogno di ricordare, purtroppo, gli enormi danni che in passato alcuni colossi della carta hanno fatto alle foreste del nostro Pianeta. Negli ultimi anni senza dubbio la sensibilità è aumentata, sia tra i consumatori sia tra i vertici delle grandi aziende. A sembrare ancora impreparate, paradossalmente, sono alcune delle grandi banche che finanziano l’industria della carta a suon di miliardi. La dura denuncia arriva da un report pubblicato da Environmental Paper Network, un network internazionale che da oltre quindici anni riunisce diverse realtà che lavorano per la sostenibilità nell’industria della carta.

Industria della carta e deforestazione, i progressi

Le “linee rosse” per dare i voti all’industria della carta

Garantire la legalità. No alla corruzione e all’evasione fiscale. Assicurare delle verifiche degli impatti sociali e ambientali di stabilimenti e piantagioni. Chiedere il consenso preventivo e informato delle popolazioni indigene. Rispettare i diritti umani. Rispettare i diritti delle popolazioni indigene e non ostacolare il loro uso dei terreni. Niente migrazioni forzate. No alla deforestazione e ai danni alle foreste. Proteggere le specie a rischio. Non introdurre nell’ecosistema specie potenzialmente rischiose. No agli incendi. Tutelare le torbiere. Non creare inquinamento persistente. Conoscenza della filiera dei fornitori e subfornitori.

La disattenzione delle grandi banche