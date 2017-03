Tutti pazzi per Banksy. 5 momenti che lo hanno fatto diventare una star

Banksy, probabilmente nato a Bristol negli anni Settanta, ha mantenuto segreto il proprio nome e nascosto il proprio volto per tutta la carriera, malgrado i molti tentativi più o meno convincenti di svelarne l’identità. In un’intervista esclusiva rilasciata nel 2003 al Guardian ha rivelato di aver iniziato a creare graffiti da adolescente per fuggire dai guai, tra cui il carcere in cui è finito per reati minori. Quando si trasferì a Londra alla fine degli anni Novanta, i graffiti a stencil, sua nota distintiva, hanno cominciato ad acquisire sempre più notorietà. Nel libro Wall and Piece l’artista spiega di aver iniziato a usare questa tecnica rapidissima per scappare dalla polizia.

1 Palestina

Il governo israeliano sta costruendo un muro attorno ai territori palestinesi occupati. È stato dichiarato illegale dagli organismi internazionali. Trasforma la Palestina nella più grande prigione a cielo aperto. E nella meta preferita dai graffitari in cerca di sfide.

2. Irruzione nei musei

Ho girato un sacco di gallerie pensando "questo l’avrei potuto fare anch’io", così a un certo punto mi è sembrato doveroso provarci. Le gallerie sono solo vetrine piene di trofei destinati a un piccolo gruppo di milionari. Il pubblico non ha mai voce in capitolo sull’arte che va a vedere.

3. Exit through the gift shop, 2010

È una grande sorpresa. Non sono d'accordo con il concetto di cerimonie di premiazione, ma sono disposto a fare un’eccezione per quelle a cui sono stato nominato io. L’ultima volta che c'era un uomo nudo coperto di vernice dorata a casa mia, ero io.

4. Arte in tre (e quattro) dimensioni

5. “Non posso credere che siate così scemi da comprare questa robaccia”