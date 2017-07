Basta cetacei negli acquari, nascerà il primo santuario per delfini negli Stati Uniti

Rinchiudere gli animali è sbagliato, rinchiudere animali estremamente intelligenti e dalla complessa vita sociale è, se possibile, ancora peggio. È la sorte che tutt’oggi subiscono migliaia di cetacei in tutto il mondo, in particolar modo i delfini, considerati i giullari del mare e che vengono imprigionati e torturati in nome del nostro sollazzo.

Come Blackfish ha cambiato la percezione dei cetacei

Ritorno in natura per 8 delfini

Un'oasi per i delfini