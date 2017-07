Ben Harper: “I believe in a better way

Per una notte Roma torna al centro della terra. Una terra diversa, ormai da tempo al limite della sostenibilità ambientale e delle sue risorse. Così, in occasione del 39° "Earth Day", la città eterna diventa il palcoscenico del concerto promosso dal canale satellitare Nat Geo Music per celebrare la giornata mondiale dedicata al pianeta. Per imparare a rispettarla, oltre ottantamila persone hanno riempito la suggestiva piazza del Popolo e l'evento è stato trasmesso in diretta mondiale. Dopo un Dj set il concerto è stato aperto dal gruppo francese Bibi Tanga & The Salenites, la cui musica spazia dal hip hop al jazz; a seguire l'esibizione della giovanissima Nneka, cantante nigeriana che fonde ritmi africani con il soul e il reggae. Con la piazza completamente gremita arriva il momento dei Subsonica, appena rientrato da un tour europeo il gruppo torinese alza il ritmo della serata con la musica elettronica ormai marchio di fabbrica della band. Finalmente sale sul palco l'attesissimo Ben Harper accompagnato dalla sua nuova band i Relentless 7. Ed è proprio il prolifico artista statunitense a tenere la scena offrendo una nutrita anteprima del suo nuovo album "Withe Lies For Dark Times". Poco incline ai proclami da palco l'eclettico artista preferisce lasciare questo compito ai testi e alla musica delle sue canzoni. Non è un caso, infatti, che ad aprire la performance sia "Better Way" canzone che, in questo contesto, diventa quasi un inno a favore dei comportamenti "migliori e differenti" che possiamo adottare per salvare il nostro pianeta. Seduto sulla sua sedia il cantante americano lascia che sia la sua lap steel a scatenare il pubblico nei pezzi più rock e ad ammaliarlo nelle ballate più dolci. La serata, ad Impatto Zero grazie a LifeGate, raggiunge il suo picco quando, durante il bis, Ben Harper esegue una meravigliosa cover di "Under Pressure" dei Queen chiudendo nel migliore dei modi la kermesse di quattro ore che ha visto salire sul palco anche artisti dello spettacolo e atleti. Una serata meravigliosa che difficilmente sarà dimenticata dai presenti. Una serata dove le emozioni hanno dato forza alle riflessioni sull'importanza del rispetto del pianeta che ci ospita e dove non sono state dimenticate le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma di tre settimane fa e, per le quali, lo stesso Ben Harper ha rivolto un invito alla raccolta fondi.