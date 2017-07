Povertà, obesità e diseguaglianze diventano vincoli per la legge di bilancio

L'indice di povertà assoluta, le diseguaglianze nel reddito, l'incidenza dell'obesità. Anche questi parametri, alla pari del pil, saranno vincolanti per la legge di bilancio del 2019, e quindi anche per il Def che verrà presentato in primavera. È quanto stabilisce il decreto ministeriale per individuare gli indicatori del Bes (Benessere Equo e Sostenibile), che è stato appena trasmesso alle Camere per il parere. Quattro indicatori, in via sperimentale, erano già stati inseriti nel Def 2017: il reddito medio disponibile, l’indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Già questa era una novità assoluta, sia per l'Unione europea sia per il G7. Ma a partire dal 2019 i dati sul benessere delle persone non saranno soltanto linee guida di riferimento, ma saranno decisivi per la definizione delle politiche sulle finanze pubbliche.

Quali sono gli indicatori che entrano nel Def 2019

Cos'è il Benessere equo e sostenibile (Bes)

