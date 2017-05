Tagli brutali nel primo bilancio di Donald Trump. Scure su ambiente, povertà e ricerca

Tagli agli aiuti alimentari per i cittadini meno abbienti, alle politiche di sostegno per i diversamente abili, all’educazione. E ancora scure draconiana sull’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Epa), agli Istituti nazionali per la Salute e alla National Science Foundation. Il primo programma di spesa pubblica dell’era di Donald Trump, valido per il 2018, rappresenta un colpo durissimo al welfare state, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla ricerca scientifica degli Stati Uniti.

14 milioni di persone perderanno gli aiuti sanitari del Medicaid

Aiuti internazionali in calo del 30 per cento

“La scure di Donald Trump peggiore di quella di Ronald Reagan”