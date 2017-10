Bill Gates beve acqua potabile ricavata da feci e urine umane

Che Bill Gates, a lungo una delle persone più ricche e più influenti del pianeta, fosse direttamente impegnato in progetti filantropici lo si sa da tempo. L'ulteriore conferma viene dall'ultimo prototipo realizzato grazie ai fondi della Fondazione benefica dei coniugi Gates, l'Omniprocessor. Lo racconta lo stesso Bill Gates dalle pagine del suo sito ufficiale, dove racconta di aver visitato personalmente l'Omniprocessor, realizzato dalla Janicki Bioenergy, una società di ingegneria basata a nord di Seattle. Il sistema praticamente è in grado di estrarre acqua potabile da feci e urine umane trattate in tutta sicurezza. Si tratta di un grande depuratore che produce acqua pulita dai rifiuti organici.

Ho visto i cumuli di feci salire sul nastro trasportatore e cadere in un grande contenitore, racconta Gates. “Sono passati attraverso la macchina, dove sono stati bolliti e trattati. Pochi minuti dopo ho assaggiato il risultato finale: un bicchiere di deliziosa acqua potabile".