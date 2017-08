Bill McKibben. La Terra sta cambiando, vi dico come

Bill McKibben, giornalista e scrittore, è stato definito da Time Magazine come il miglior eco giornalista a livello globale. Fondatore dell'organizzazione 350.org, il 10 ottobre di quest'anno ha messo insieme 5200 dimostrazioni simultanee in 181 Paesi nel mondo per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di tagliare drasticamente le emissioni di CO2.