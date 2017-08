Bimbimbici l’11 maggio per la Giornata nazionale della bicicletta

Pronti per invadere pacificamente le strade con le vostre "due ruote" a pedali? L'11 maggio si celebra, per il quinto anno consecutivo, la Giornata nazionale della bicicletta, un appuntamento voluto dal Ministero dell'Ambiente per sensibilizzare i cittadini sui temi della mobilità sostenibile. Le iniziative correlate sono tante, prima fra tutte Bimbimbici, promossa da Fiab, la Federazione italiana amici della bicicletta e che quest'anno giunge alla sua quindicesima edizione. Le città italiane aderenti alla manifestazione, che vuole diffondere l'uso della bici tra i giovanissimi e sensibilizzare le istituzioni sul tema della sicurezza stradale, sono oltre 200; madrina della manifestazione sarà Filippa Lagerbäck che a Milano, in Piazza Castello, pedalerà per le strade del centro insieme ai ragazzi a partire dalle 11.15. Bimbimbici è stata anche l'occasione, per Fiab, di portare avanti un percorso educativo sulla mobilità sostenibile nelle scuole, promuovendo il concorso nazionale "Più sani e più felici in bici", dedicato ai benefici per la salute dati dall'utilizzo regolare della bici, a cui hanno partecipato oltre 2.000 alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per saperne di più sulle iniziative che sono state organizzate nelle singole città, si può visitare il sito di Bimbimbici, oppure Fiab o ancora Ciclobby. [Foto: Ciclobby]