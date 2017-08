Blackout, quo vadis

Il blackout è avvenuto alle 3,30 della notte da sabato a domenica, quando il paese dormiva e il consumo elettrico era al minimo. Un sovraccarico della rete si esclude quindi da solo. Anche se l'origine del blackout è da cercare nella gestione inefficiente di un guasto avvenuto durante il "viaggio" dell'energia dalla Francia via Svizzera in Italia, nella discussione pubblica è stato evitato il problema e ci si è concentrato sulla necessità di aumentare la produzione di energia elettrica. Per fare questo si dovrebbero costruire delle nuove centrali. A parte il fatto che il commercio dell'energia elettrica è molto diffuso in Europa, è sicuramente auspicabile una produzione propria per diventare indipendenti dall'estero, più che mai se "importare" significa, come nel caso attuale, usufruire di un prodotto proveniente da una centrale nucleare. Il blackout potrebbe rappresentare un'occasione unica per una svolta nel programma energetico nazionale. Sarebbe il momento giusto per elaborare una strategia di sviluppo e messo in opera delle varie fonti energetiche rinnovabili, dal sole, al vento, all'acqua, al recupero della combustione da parte delle biomasse. Questo giusto per arrivare a produrre in più i 12 mila megawatt che mancano per non incorrere a dei rischi. Anche se il nostro paese ha molto sole e una lunga costa dove è possibile sfruttare le onde del mare, siamo agli ultimi posti in Europa nell'usare queste potenzialità. Possono essere sfruttate da piccole società o da privati, con impianti piccoli, adatti a portare le abitazioni alla quasi autosufficienza, come succede già in parte in Germania e Spagna, tra le nazioni all'avanguardia in Europa in questo campo. Qualcosa si sta muovendo, così è stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la ripartizione delle risorse finanziarie del 2003 destinate alla costruzione di impianti fotovoltaici casalinghi, cioè da 1 a 20 kW. Lombardia e Campania sono in cima, la prima riceve un finanziamento di 1 milione 612mila Euro, la seconda 1 milione e 25 mila. La cifra totale stanziata è di 10 milioni 337mila e 445 Euro. Ma quello che manca è un programma energetico organico a lungo termine. La seconda ipotesi è che al blackout segua l'avvio di costruzioni di alcune centinaie di nuove centrali, piccole, a gasolio o carbone, come ultimamente in discussione. Anche la reintroduzione dell'energia nucleare è in discussione. Le problematiche legate all'inquinamento sarebbero pesanti, e ci vorrebbero anni per realizzare delle centrali. Rita Imwinkelried