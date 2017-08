Blaxploitalian, per un cinema italiano contro gli stereotipi

"L'idea si è impadronita di me all'improvviso. Un giorno, camminando per le strade di New York, dove vivo ormai da qualche anno, ho capito che fin da adolescente non mi ero mai visto riflesso nello specchio che i media italiani propongono della nostra società. Ero stato tagliato fuori dal mio immaginario perché quelli come me, nel cinema, e sui mezzi di informazione, non vengono rappresentati". Fred Kuwornu è un regista italiano di origini ghanesi. In questi giorni ha presentato alla casa del Cinema di Roma il suo Blaxploitalian, Cent’anni di afrostorie nel cinema italiano.

Da Blaxploitation a Blaxploitalian

La presenza afro in 100 anni di storia del cinema

Il fenomeno migratorio e gli stereotipi

La Campagna di United Artists for Italy