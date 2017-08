A Bollate si recuperano i RAEE

Due milioni di euro da parte della Regione Lombardia. 800 mila, quelli investiti dal Comune di Milano. Cinquanta i detenuti che verranno avviati al programma formativo professionale per il recupero dei rifiuti elettronici.



Questi i numeri del progetto "RAEE in Carcere", che, primo in Italia, vedrà la costruzione di un impianto di smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno della Casa di Reclusione di Bollate, in provincia di Milano.



"Questa iniziativa parte dalla volontà del Comune di far fronte a quelle tematiche sociali quali il recupero e la formazione dei detenuti", ha affermato il Sindaco di Milano Letizia Moratti. "Questo progetto - ha sottolineato - dimostra come temi quali sicurezza e legalità debbano sempre essere seguiti anche dal sostegno e il recupero dei detenuti".



Durante l'anno 2009 sono state raccolte 60 mila tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. L'Onu stima che siano tra i 20 e i 50 milioni le tonnellate di rifiuti hi-tech prodotti nel mondo.



Computer, televisori, lettori DVD, telefoni cellulari. Prodotti di consumo che contengono metalli pesanti, ritardanti di fiamma e sostanze pericolose per l'ozono che, se non adeguatamente smaltite, rappresentano un pericolo per la salute e l'ambiente. Una volta trattate possono diventare invece preziose fonti di materie prime.



"L'AMSA prende in carico il progetto di costruire un capannone che diventerà un vero e proprio centro di smistamento, raccolta e recupero per i cosidetti RAEE - ha spiegato Sergio Galimberti, Presidente di AMSA - e ciò ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi europei di raccolta pari a 4 kg/anno di rifiuti per abitante".



Il progetto vuole quindi dimostrare come sia possibile, anche per chi è incorso in pene detentive spesso causate da disagio sociale, seguire un percorso formativo, di reiserimento sociale. Imparare un lavoro che potrà essere utile una volta estinta la pena e, perché no, fornire un tornaconto positivo anche all'ambiente.