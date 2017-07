Bologna, all’asilo con il cane

A Bologna i bambini difficilmente faranno i capricci per andare all’asilo, lì infatti potranno trovare un compagno davvero speciale, Boris. Boris è un esemplare di golden retriver, protagonista di un innovato progetto di pet-education nell'asilo bolognese Graziella Fava. L’iniziativa, una delle prime in Italia in una struttura pubblica per bambini così piccoli, ha avuto inizio lo scorso 26 aprile ed è nata da una proposta del comitato di gestione dell’asilo che ha partecipato al bando “Qualifichiamo insieme la nostra scuola”.