In Italia nessuno potrà più finanziare bombe a grappolo e mine antiuomo

Per il nostro Paese, il 3 ottobre è stato un giorno importante. Il giorno in cui è stata finalmente approvata una legge che sancisce un principio netto e inequivocabile: nessuno potrà finanziare, direttamente o indirettamente, le società che producono o vendono bombe a grappolo (cluster bombs) e mine antiuomo. Una legge severa, che ci pone all’avanguardia in Europa, e si applica a qualsiasi istituto finanziario: banche, fondazioni, fondi pensione.

Cosa dice la legge su mine e bombe a grappolo

L’iter della legge italiana

31 miliardi di dollari a chi produce cluster bombs

Quante persone muoiono, ancora, per le cluster bombs

Foto in apertura © Patrick Barth/Getty Images