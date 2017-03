Mine inseplose: dai campi minati alla messa al bando

Almeno 100 milioni di mine inesplose infestano attualmente le campagne in una settantina di nazioni sparse sopratutto in Africa e Asia. Questo significa che milioni di chilometri quadrati di terreno non può essere coltivato, abitato o semplicemente vissuto. Questo in paesi dove patire la fame è una condizione quotidiana. Ma significa anche che in media ogni giorno vengono uccise o ferite 70 persone da una mina, dal 1975 a oggi si contano più di un milione.

Le mine

Perché tantissime mine inesplose

La messa al bando delle mine antiuomo

