Anche Bono Vox diventa ambasciatore della finanza responsabile

La banca svizzera UBS, fa sapere Reuters, ha rastrellato 325 milioni di dollari per uno dei suoi fondi. La notizia di per sé non avrebbe nulla di particolarmente eclatante, se non fosse per due particolari. Il primo: si tratta di un fondo di private equity specializzato nell’impact investing. Il secondo è che, tra i suoi “padri” eccellenti, c’è anche una celebrità già nota per il suo impegno nella filantropia: il leader degli U2 Bono Vox.

Miliardi di dollari per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Gli investitori promuovono l’impact investing

Bono Vox, una storia da attivista

