Bonobo in pericolo, minacciato il loro santuario

Una società organizzata ed equilibrata, nella quale a comandare sono le femmine e anziché fare la guerra si preferisce fare l’amore. Utopia? No, è la società dei bonobo (Pan paniscus). Il bonobo, noto anche come scimpanzé pigmeo, è un primate che fa parte delle cosiddette “scimmie antropomorfe”, ossia quelle scimmie più simili all’uomo. I bonobo vivono solo nella Repubblica democratica del Congo e secondo le ultime stime sopravvivrebbero in natura tra i 29mila e i 50mila esemplari. La popolazione di bonobo ha registrato un forte calo della popolazione nel corso degli ultimi due decenni a causa della perdita di habitat e della caccia di frodo, in particolare durante i periodi di guerra che hanno afflitto la zona. Per contrastare il declino della specie nel 2007, grazie agli sforzi delle organizzazioni non-profit e del ministero dell’Ambiente congolese, è stata istituita la Riserva naturale del Sankuru.