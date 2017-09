Le aziende green e sostenibili volano in Borsa

“È ora che i criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) diventino mainstream. Non è più qualcosa in cui ci si fa coinvolgere da pochi individui che abbracciano gli alberi. Nel processo di ricerca di qualsiasi team di BlackRock, ci assicuriamo sempre di più che si prendano in considerazione i fattori Esg”. Parola di Isabelle Mateos y Lago, global macro investment strategist di BlackRock, il fondo più grande al mondo. Se le cose stanno così è per un motivo molto semplice: le aziende più responsabili e virtuose, in questi ultimi anni, stanno letteralmente volando in Borsa. Per la felicità degli investitori, che si trovano ampiamente ripagati per aver scelto la strada della finanza sostenibile. È la tesi di una lunga analisi del Financial Times.

La Borsa premia la sostenibilità

Il boom degli investimenti Esg

Scegliere la sostenibilità significa guadagnare

Foto in apertura: Carl Court/Getty Images