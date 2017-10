Come le borse sostenibili del sud del mondo cambiano la finanza dall’interno

Sempre più borse valori in tutto il mondo stanno introducendo requisiti ambientali, sociali e di governance (Esg), a dimostrazione che gli investitori cercano nuovi modi per integrare questi fattori nei propri investimenti, con l’obiettivo di generare non soltanto profitto ma anche un impatto positivo. Secondo James Zhan, a capo del dipartimento Investimenti e aziende della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), "le borse valori sono il punto d'incontro tra investitori, aziende e autorità di controllo. Così, hanno un ruolo importante nel promuovere investimenti responsabili e uno sviluppo sostenibile".

Cos’è una borsa valori

L’iniziativa Borse sostenibili

Più trasparenza sulla sostenibilità aziendale

Sviluppare una finanza sostenibile

Se ogni componente dell’indice S&P 500 riducesse le proprie emissioni dirette, l’impatto equivarrebbe a eliminare le emissioni prodotte in Francia, Germania e del Regno Unito. (Timothy Edwards, direttore S&P Dow Jones Indices)

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg)

Le borse sostenibili nel sud del mondo