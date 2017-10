Boschi e incendi in Italia

In Italia i boschi ricoprono oltre 9.800.000 ettari del territorio, pari a circa il 32% dell'intera superficie del territorio. Il patrimonio forestale italiano è tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie. E' un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità, degli habitat per gli animali e per il paesaggio. Ma ogni anno assistiamo all'incendio di migliaia di ettari di bosco, molto spesso dovuto a cause dolose, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. In quest'ultima estate di fuoco si sono contati più di diecimila incendi. Negli ultimi 20 anni? dati della Protezione Civile - gli incendi boschivi hanno distrutto più di 1.100.000 ettari di superficie boscata: un'estensione superiore a quella dell'Abruzzo! Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi. Gli incendi sono una rovina per l'ambiente, l'ecosistema, il clima (un bosco incendiato rilascia tonnellate e tonnellate di CO2 e gas a effetto serra). Ma non solo. Per ogni ettaro di bosco distrutto muoiono almeno 300 uccelli e 400 mammiferi, insieme a 40 pulcini ed alla distruzione di decine di nidi. Gli incendi del 2003 hanno distrutto circa 90.000 ettari di superficie (di cui oltre 35.000 ettari di bosco), provocando dunque la morte di 25 milioni di animali: quattordici milioni di mammiferi (cervi, daini, caprioli, tartarughe, serpenti, cinghiali, faine, donnole) dieci milioni di uccelli ed almeno un milione di pulcini.