I detenuti scontano la pena? pedalando

Secondo quanto riporta il Jornal Nacional, il telegiornale di Rede Globo, la prigione di Santa Rita do Sapucaí (nello stato del Minas Gerais) su suggerimento di un giudice locale, ha installato cyclettes capaci di generare energia elettrica. E' una buona idea far fare del moto e regalare momenti di svago, certo, ma l'iniziativa non si limita all'esercizio fisico. I detenuti infatti possono usare le bike per ridurre la propria permanenza in carcere: ogni 16 ore trascorse a pedalare per caricare una batteria collegata alla bici la loro pena verrà accorciata di un giorno. L'energia prodotta dal moto verrà poi immessa in rete e utilizzata per alimentare i lampioni nella città, che diventerà così un luogo più sicuro durante la notte. Pedalare in carcere non è di certo obbligatorio, ma i benefici sono numerosi, anche per la linea. Un carcerato infatti ha detto: "Ero un po' cicciottello, ma usando le bike ho perso più di tre chili!". Insomma, un buon espediente per ridurre le pene, il girovita, le bollette dell'elettricità, le emissioni di CO2.