Buon compleanno Protocollo di Kyoto!

"Negli ultimi mesi - spiega Marco Roveda - la consapevolezza ambientale sembra davvero aver preso la 'strada giusta' nel mondo. Il new lifestyle verde lanciato negli Stati Uniti con l'elezione di Obama è proseguito alla volta della Cina, dove il direttore generale del ministero dell'Energia a Pechino ha dichiarato che la crisi può diventare occasione per accelerare il cambiamento, e ha presentato un progetto da 58 miliardi di euro che comprende eolico e solare. La ventata ambientalista travolgerà presto l'Europa. Del resto la stessa Commissione europea, nel suo rapporto annuale sui progressi dei Paesi membri verso il conseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, ha segnalato, per la prima volta, la possibilità che l'Unione Europa riesca a rispettare gli impegni dell'accordo internazionale".

E' scritto nel rapporto: "In base alle proiezioni disponibili, entro il 2010 otto Stati membri sui 15 dell'UE-15 - Belgio,Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Svezia - dovrebbero conseguire i rispettivi obiettivi [...]. Altri quattro Stati membri (Austria, Finlandia, Francia e Lussemburgo) dovrebbero ottenere lo stesso risultato con le politiche e misure supplementari previste. Per adesso, invece, tre Stati membri (Danimarca, Italia e Spagna) non dovrebbero riuscire a realizzare l'obiettivo di Kyoto. Tuttavia, il divario tra le proiezioni riguardanti questi paesi e i rispettivi obiettivi si è notevolmente ridotto rispetto allo scorso anno, soprattutto nel caso di Spagna e Italia".

