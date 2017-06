Cambiamenti climatici, i sindaci di 46 megalopoli chiedono al G20 di salvare il pianeta

Come sindaci delle più grandi città al mondo e a nome delle centinaia di milioni di cittadini che rappresentiamo chiediamo a voi, capi di stato del G20, di rinnovare il vostro impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, una delle questioni più urgenti a livello mondiale.

Considerata l’intenzione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’Accordo di Parigi, la decisione degli altri 19 leader del G20 di salvaguardare il nostro pianeta è più importante che mai. Noi, leader locali di tutto il mondo siamo con voi, nel rafforzare il nostro impegno a compiere azioni coraggiose per la lotta ai cambiamenti climatici e nel collaborare con i rappresentanti della comunità imprenditoriale e con i cittadini di tutto il mondo. Il coraggio dimostrato da più di 300 sindaci degli Stati Uniti (climate mayors), che nelle scorse settimane si sono impegnati ad adottare, onorare e sostenere l’Accordo di Parigi, è per noi fonte di ispirazione.

"Ci stiamo ancora e continueremo a partecipare”, hanno dichiarato centinaia di città, università, imprenditori che si sono impegnati a perseguire obiettivi climatici ambiziosi e a far sì che gli Stati Uniti rimangano un leader globale nella riduzione delle emissioni. Questo gruppo si sta adoperando per la creazione dell’America’s pledge (promessa americana), un’azione senza precedenti verso la riduzione delle emissioni da parte delle città, degli stati e della comunità imprenditoriale per assicurare che gli Stati Uniti rispettino l’impegno preso con l’Accordo di Parigi.

È necessario agire ora per il clima

Insieme per il Pianeta

Una visione comune per un futuro equo e sostenibile

Chi ha firmato