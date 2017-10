Perché non si ferma la mattanza di cuccioli di foca.

Ufficialmente, solo i governi di Canada e Norvegia ammettono di autorizzare l'uccisione di centinaia di migliaia di foche. Ma ci sarà sempre un forte divario tra cifre ufficiali e uccisioni praticate. In Canada il piano di uccisioni programmato dal governo canadese era di 275.000 foche, nel 2000. Ora siamo a più di 320.000. In aumento, anno dopo anno. Delle oltre 320.000 foche, tre su quattro hanno meno di un anno di età. Cuccioli di foca. Più facili da uccidere: sono praticamente dei "sacchetti di pelliccia" che si muovono impacciati. Basta solo trovarli e "raccoglierli" con la piccozza tra le nevi. Bell'e pronti. L'unico inconveniente è che la madre (le foche adulte possono raggiungere i due metri di lunghezza) potrebbe essere nei dintorni, e aggredire, lanciando urla disperate, il cacciatore umano. Che rischia qualche morso. Ci sono testimonianze fotografiche. Caccia necessaria per la sopravvivenza delle popolazioni indigene? Non è così. Delle oltre 320.000 foche uccise in Canada ogni anno, quelle cacciate dalle popolazioni locali per "scopi di sopravvivenza" sono 2.000. Si è tentato di giustificare ufficialmente queste stragi con la scusa della ricerca scientifica. I "test" sarebbero volti a sperimentare quale metodo di uccisione è più efficace e "umano", i colpi in testa, di piccone, di arpione, di arma da fuoco. Secondo una Risoluzione del Parlamento Europeo (B4-0053/96), testualmente, "i cacciatori usano metodi d'uccisione particolarmente crudeli", e sono colpevoli di "spellare i cuccioli di foca spesso mentre sono ancora vivi". I governi ribattono: "la caccia alle foche è necessaria per la costante diminuzione degli stock di pescato". Ma è la massiccia iper-pescagione a causare il depauperamento delle risorse ittiche nei mari del Nord! Se l'attenzione non si punterà sull'eccesso di pesca, il problema non si risolverà mai, anzi sarà sempre più grave. Sempre più ipocritamente, essendoci meno pesce, bisognerà uccidere sempre più foche. Sempre più cuccioli.