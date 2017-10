Caccia alle foche in Canada, rabbia e speranza in Italia

La caccia alle foche, il più grande e crudele massacro al mondo di mammiferi marini, riprende in Canada. Aumentano la violenza, i numeri, ma aumentano anche le proteste internazionali. Il Governo canadese quest'anno ha aumentato a 335.000 i cuccioli (di appena due settimane di vita) da sterminare. 10 mila sono "concessi" agli aborigeni per la sopravvivenza. Le altre 325.000 foche saranno uccise per le pelli, da esportare in Europa e in altre nazioni. Nei tre anni appena trascorsi in Canada sono state uccise oltre 10.000 foche in più rispetto alla già ampia quota ufficiale autorizzata. Il 98% delle foche uccise in Canada nel 2005 aveva meno di 3 mesi di vita. Erano tutti cuccioli. Con un'aspettativa di vita di circa 30-35 anni... Quest'anno Paul McCartney e Heather sono atterrati in elicottero sui ghiacci polari per richiamare l'attenzione del mondo, Brigitte Bardot ha lanciato nuovi appelli, molti governi stanno facendo mosse ufficiali. Anche l'Italia si è schierata in prima linea: entra infatti in vigore con straordinario tempismo il Decreto Ministeriale firmato dai Ministri delle Attività Produttive e delle Finanze, che "definisce le modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di cuccioli di foca vincolando le importazioni delle pelli di tutte le foche (anche animali adulti) al regime restrittivo dell'autorizzazione ministeriale". C'era già una Direttiva europea che si applica solo ai cuccioli inferiori ai dodici giorni di vita: questo decreto ne amplia l'efficacia. "Con questo decisivo atto del Governo, di grandissima importanza e per il quale ringraziamo i Ministri Scaiola e Tremonti nonché il Vice Ministro alle Attività Produttive Adolfo Urso che si è fatto promotore di questa importante iniziativa, l'Italia prende le distanze dal suo passato di paese europeo capofila delle importazioni di pelli grezze e delle esportazioni di pelli lavorate, contribuendo in modo significativo a salvare la vita di migliaia di foche - ha dichiarato Roberto Bennati, responsabile LAV campagne europee - Contiamo sull'impegno del Ministero delle Attività Produttive a non concedere alcuna autorizzazione". C'è una sola via alla fine di questo mercato: la chiusura del mercato europeo ai prodotti di foca. Con questi atti l'Italia si unisce a Stati Uniti e Messico che hanno bandito questi prodotti rispettivamente nel 1972 e nel gennaio 2006, mentre altri paesi europei come Belgio, Olanda e Gran Bretagna, stanno sviluppando delle legislazioni nazionali sempre in questa direzione. Ed è stato avviato l'iter per la risoluzione contro la caccia alle foche in Europa contro i metodi particolarmente efferati utilizzati in Canada: la discussione della risoluzione è prevista entro aprile. La rabbia e la sensazione d'impotenza di fronte a scene intollerabili possono unirsi alla decisione, sempre, di rispettare ogni essere vivente. Anche se piccolo, goffo, bianco, che si muove impacciato sui ghiacci canadesi.