Caccia “di divertimento”. Basta!

Milioni, milioni di piccoli fringuelli, passeri, pèppole - uccelli protetti dalla legge - vengono uccisi per divertimento. Legalmente. Pur protetti, cadono vittima di deroghe regionali che consentono a centinaia di migliaia di cacciatori di far fuoco su di loro. Basta. La LIPU lancia una campagna per raccogliere in pochi mesi 100.000 firme contro la caccia per divertimento.