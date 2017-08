Non sorridete, gli spari sopra sono per voi

In Italia sono le regioni a decidere il calendario venatorio, la maggior parte ha deciso di aprire in anticipo la stagione di caccia. La pre-apertura non è un fenomeno circoscritto ma investe tutta l'Italia, da Nord a Sud. Le regioni coinvolte nella pre-apertura sono Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, insieme a tutte le province dell'Emilia Romagna, a buona parte di quelle toscane e alla provincia lombarda di Brescia. Restano esclusi, quindi, il Trentino Alto Adige, il Piemonte, la Liguria, il Molise e la Campania. La Campania ha fatto retromarcia: il Tar di Napoli ha fermato la pre-apertura della caccia, data l'assenza del "piano faunistico" che dovrebbe regolamentare sulla base di censimenti e studi scientifici i tempi, i modi e le specie oggetto di caccia. "Nonostante la caccia ai primi di settembre sia dannosissima e per questo non conforme ai dettami scientifici e normativi dell'Unione europea - dichiara il vicepresidente del Wwf Italia Raniero Maggini - ogni anno molte regioni la ripropongono per soddisfare le richieste del mondo venatorio, tuttavia consapevoli di approvare atti discutibili e quindi passibili di annullamento dal giudice amministrativo, come è avvenuto oggi per la Campania. Ricordiamo a tutti i cacciatori campani che se andranno a caccia dal primo al 15 settembre, il periodo che il Tar ha ritenuto non legale, saranno ritenuti bracconieri a tutti gli effetti, perseguibili quindi dal giudice penale". In Umbria la pre-apertura della caccia a diverse specie di uccelli è prevista per il 4 settembre. L'apertura generale è invece fissata al 18 settembre a tutte le specie consentite. Anche in Lazio le doppiette tuoneranno prima del previsto, l'assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali della regione Lazio, Angela Birindelli, ha annunciato che la stagione venatoria si aprirà tra l'1 e il 4 settembre. Alla provincia di Firenze sono state concesse due giornate di pre-apertura. Sarà quindi possibile cacciare anche giovedì 1 e domenica 4 settembre. L'apertura anticipata della stagione di caccia ha conseguenze gravi per la fauna e l'ecosistema. È un periodo delicato per molte specie: è ancora in corso la cura dei piccoli, non completamente indipendenti; la fine dell'estate comporta condizioni ambientali non facili; molte varietà di uccelli migratori protetti si apprestano ad affrontare lunghi voli e, non essendo ancora giunti i contingenti migratori dal nord, la caccia si concentra sui soggetti che nidificano sul nostro territorio e che sono quindi particolarmente importanti per il patrimonio faunistico nazionale. Anche il presidente di Arcicaccia, Osvaldo Veneziano, denuncia la confusione nella gestione della caccia in Italia: "La legge nazionale prevede la pre-apertura per alcune specie e questa possibilità viene manipolata dalle regioni per aprire la caccia a specie non ancora mature, come quelle stanziali. Manca l'accordo tra le regioni per un'apertura programmata della stagione. Le regioni rispondono a pressioni territoriali e politiche prendendo decisioni senza l'avallo del mondo scientifico". La Lipu si schiera apertamente contro l'apertura anticipata della caccia. In particolar modo denuncia l'inserimento tra le specie cacciabili di animali che si trovano in uno stato di conservazione sfavorevole, come la marzaiola, la tortora, la quaglia e il beccaccino. "Si tratta di specie che andavano escluse dalla lista delle cacciabili, nel rispetto delle normative europee e dei dati scientifici in nostro possesso", afferma il presidente della Lipu Fulvio Capria. La Commissione dell'Unione europea, afferma che "ogni uccello cacciato in maniera non conforme alla Direttiva 79/409 costituisce un danno grave ed irreparabile al patrimonio faunistico, in particolare ornitologico, dell'Unione europea". Il mancato rispetto del calendario venatorio e delle specie cacciabili potrebbe costare all'Italia e agli italiani pesanti sanzioni da parte di Bruxelles.