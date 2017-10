Cacciatori di suoni

Viaggiano in perfetta solitudine nei luoghi più remoti del pianeta, attraversano i deserti e gli oceani, trascorrono settimane appostati nel cuore delle foreste e nei ghiacci del polo, armati di registratori, microfoni, riflettori parabolici, piccoli pannelli solari per le batterie, treppiedi, e l'immancabile zaino sulle spalle. Si chiamano ecologisti acustici, in realtà sono ricercatori, naturalisti, etnomusicologi, professionisti del suono, ma anche fonoamatori, che studiano e registrano i complessi fenomeni acustici dell'ambiente, i suoni e le voci dei popoli tribali, del mondo animale e vegetale. Appassionati "Indiana Jones" alla ricerca costante di tracce sonore e sorgenti acustiche ancora incontaminate. Ma per quanto tempo ancora? Noi umani da un po' di tempo siamo di gran lunga la specie più rumorosa, ne sa qualcosa Gordon Hempton, oltre 2 mila ore di registrazione, che nel 1984 ha individuato nello stato di Washington 21 luoghi con intervalli privi di rumori "umani" di almeno 15 minuti. Oggi invece ne restano solo tre! Già nel 1970 Bernie Krause, pioniere acustico, si è dedicato completamente alle registrazioni ambientali in ogni parte del mondo con la convinzione che possano essere l'ultima occasione di ascoltare le decimate specie di animali. Le sue registrazioni sul campo sono densi quadri ambientali che conservano intatto il magico impatto con il mondo selvaggio. I rumori di una sera d'estate e della giungla tropicale, il suono della tempesta, le acque dell'oceano e dei fiumi, il canto dei cetacei, il linguaggio dei gorilla, sono gli assoluti protagonisti, proposti nella loro totale integrità. Nei primi del novecento un naturalista ed esploratore solitario, Estanislao Pryemsky, registrò con un rudimentale magnetofono i rumori e le voci dell'Amazzonia, servendosi di imbuti che sistemava al limitare delle radure nella boscaglia. Louis Sarno, invece, ha vissuto a lungo tra i pigmei Ba-Benjellè della Repubblica Centrafricana catturando sul nastro magnetico le loro elaborate polifonie. Il geologo Alessandro Montanari ha registrato i "canti" delle rocce ovvero i suoni dei fenomeni geologici, mentre il naturalista Boris Jollivet quelli di un lago, simili alle canne di un organo. C'è invece chi, come l'astrofisica Fiorella Terenzi, ha rivolto lo sguardo alla volta celeste traducendo gli impulsi cosmici in suoni antichi di 180 milioni di anni! Maurizio Torretti