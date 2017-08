California e Qu

Lo stato americano della California e la provincia canadese del Québec hanno deciso di collaborare per ridurre le emissioni di CO2. Sono passati sette anni da quando il protocollo di Kyoto è entrato in vigore, ma in Nord America non si è mossa una foglia per contrastare i cambiamenti climatici, così c'è chi ha deciso di andare avanti per la propria strada.

La California è da sempre uno degli stati più progressisti degli Stati Uniti, anche dal punto di vista ambientale, e da qualche anno sta cercando di adottare politiche sullo stile di quelle promosse dall'Unione europea. Tra questi c'è la creazione di un mercato delle emissioni per dare tempo e modo alle aziende più inquinanti (acciaierie, cementerie) di ridurre il proprio impatto. L'idea nuova, però, è rappresentata dalla possibilità da parte di altri enti locali di aderire a questo schema: siano essi stati americani o regioni di altri paesi.

Secondo Mary Nichols, direttore del California air resources board, la proposta di collegamento con il Québec rappresenta "una grande espansione" del programma che lo renderà più attraente. Tra i possibili candidati a entrare nella rete ci sarebbe anche un'altra provincia canadese: la Columbia Britannica.

Il ministro per lo Sviluppo sostenibile quebecchese, Pierre Arcand, ha affermato che "il sistema cap and trade è riconosciuto per essere il modo più efficiente ed economico per ridurre i gas serra". La provincia canadese, infatti, si è posta come obiettivo un taglio del 20 per cento della CO2 da raggiungere entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990.

L'ingresso del Québec, previsto per il 2013, farà crescere il mercato di un quinto dando più opportunità di limitare le emissioni anche alle industrie californiane. Se la CO2 non conosce confini, c'è chi ha deciso di abbatterli pur di abbatterla.