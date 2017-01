Cambiamenti climatici in Bolivia, domenica a Presadiretta su Raitre

0,04 per cento, è questo il contributo della Bolivia alle emissioni di CO2 che stanno causando i cambiamenti climatici. Eppure in 5.000 chilometri di viaggio e 5.000 metri di dislivello, non abbiamo incontrato ecosistema in questo paese che non stia subendo le conseguenze del riscaldamento globale. La Bolivia, grande quanto Germania, Francia e Regno Unito insieme, è uno dei paesi con più biodiversità al mondo. Gli altopiani andini a oltre 4.000 metri, i deserti di sale lasciati da antichi oceani rimasti intrappolati fra le montagne, i boschi secchi e quelli umidi, la foresta amazzonica: tutti ambienti estremi e delicatissimi e tutti abitati da popolazioni che basano la loro economia su questi microclimi.

Questo racconto e le foto sono a cura di Liza Boschin. La puntata di Presadiretta con il reportage a cura della stessa Boschin dedicato ai cambiamenti climatici va in onda domenica 28 febbraio alle 21:45 su Raitre.