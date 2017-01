Come i cambiamenti climatici aumentano i livelli di mercurio nei pesci

Mari e oceani, culla della vita per antonomasia, stanno morendo lentamente, soffocati dalla plastica e avvelenati dalle sostanze tossiche che scarichiamo al loro interno. Tra queste c’è il mercurio e in particolare il metilmercurio, un composto organico altamente tossico del mercurio che dagli organismi più piccoli risale l’intera catena alimentare. I grandi pesci predatori, come tonni, marlin, squali e sgombri, possono accumulare nel corso della loro vita elevatissime concentrazioni di mercurio. Questo fenomeno, già noto e documentato, viene ulteriormente esacerbato dai cambiamenti climatici che alzerebbero fino a sette volte il livello di mercurio presente nei pesci.

Lo studio

Una minaccia per l’ambiente e per la nostra salute

Gli effetti dell’avvelenamento da mercurio

Come arriva il mercurio nei mari

Le aree più colpite