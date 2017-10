Il 2010 è l’anno della biodiversità

In Europa, 1 mammifero su 6 è a rischio estinzione; e quando una specie scompare può creare un effetto domino nei confronti di tutte le altre. La perdita di biodiversità può portare a gravi conseguenze sull'economia e sulle attività produttive, non solo sulla vita naturale del pianeta. Il problema si riflette anche a livello mondiale: le specie vengono perse da 100 a 1000 volte più velocemente del normale, tanto che per molti studiosi stiamo vivendo la Sesta Estinzione di Massa. E la campagna "Biodiversità, siamo tutti coinvolti" lanciata dall'Unione Europea, vuole proprio aumentare la consapevolezza del problema nei confronti delle persone, con l'obiettivo di svelare ai cittadini le reali implicazioni che la perdita di biodiversità ha nella loro vita quotidiana. Si stima che la perdita annuale dei servizi forniti dall'ecosistema sia pari a 50 miliardi di Euro, mentre nel 2050 le perdite ammonteranno al 7% del PIL. A Milano precisamente da Piazza Cadorna parte la campagna: un graffito creato con acqua ad alta pressione che recita: "Siamo collegati all'albero, che è collegato al fiore, che è collegato a voi". "Questo è il simbolo dell'impoverimento del pianeta causato dall'uomo - spiega Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea - conseguenza anche di una mancata consapevolezza da parte dei cittadini". È infatti dimostrato che, a causare questa riduzione, sono soprattutto le attività umane (vedi l'ultimo disastro petrolifero negli Usa, nda), come i cambiamenti nell'utilizzo del terreno, lo sfruttamento eccessivo, le pratiche non sostenibili, l'inquinamento e l'introduzione di specie invasive, che portano al degrado e alla distruzione di habitat e specie. Nel corso del mese di marzo 2010, i ministri dell'ambiente dell'UE hanno concordato i nuovi obiettivi riguardanti la biodiversità, proponendosi di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli Ecosystem Services e ripristinare quanto più possibile entro il 2020. La Natura comunque continua ad essere viva. Tant'è che sono centinaia le nuove specie che vengono scoperte e studiate ogni anno, soprattutto negli hot-spots sparsi in tutto il pianeta; dalla barriera corallina australiana, alle foreste tropicali sudamericane, alle profondità degli oceani. La vita continua e continuerà. Dobbiamo solo capire da che parte vogliamo stare.