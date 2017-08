Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Mentre, infatti, sono ben noti gli effetti immediati dell'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza (innalzamenti della temperatura corporea che possono causare alterazioni fisiologiche), ancora scarsi sono i risultati relativi agli effetti eventualmente causati da una esposizione prolungata, anche se effettivamente è stata segnalata una maggiore incidenza di alcuni tipi di tumori in quartieri cittadini con presenza di ripetitori radiotelevisivi. Probabilmente la scarsità di evidenze è dovuta alla minore diffusione delle sorgenti di tali campi sul territorio (anche se, attualmente, è in corso un notevole incremento) ed alla minore intensità di campo, in genere, prodotta. Molto diversa è l'intensità dei campi generata dai due sistemi radianti più diffusi: gli impianti per la comunicazione telefonica cellulare e gli impianti per la radiodiffusione.