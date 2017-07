In Canada gli scienziati stanno costruendo un impianto in grado di convertire la CO2 in combustibile

Le emissioni di CO2 generate dalle attività umane sono tra le principali responsabili dell’inquinamento atmosferico e contribuiscono ad accelerare i cambiamenti climatici. In Canada gli scienziati stanno realizzando un innovativo impianto in grado di aspirare la CO2 dall'atmosfera e convertirla in combustibile. Sviluppata dalla start-up Carbon Engineering e finanziata in parte da Bill Gates, la nuova tecnologia si ispira essenzialmente al lavoro degli alberi, in grado infatti di assorbire anidride carbonica. L’impianto di riciclaggio di CO2 combinerà l’anidride carbonica con l'idrogeno ricavato dall’acqua per produrre combustibile ecologico. Carbon Engineering è una delle poche società al mondo che sta sviluppando un sistema per ridurre la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, non è però l’unica.