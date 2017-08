Cancun, dal vertice nessuna ?fumata bianca?

In realtà le posizioni tra i vari paesi che partecipano al vertice rimangono quantomeno divergenti, in particolare per quanto riguarda il futuro del protocollo di Kyoto: due gli schieramenti in campo, l'uno composto da Giappone, Russia, Canada, Australia, Ucraina e Stati Uniti (il cosiddetto "Umbrella Group" che ha riproposto il «no» alla conferma del protocollo di Kyoto, in scadenza a fine 2012), l'altro dagli otto paesi dell'Alba (Alternativa bolivariana, la sigla che aggrega Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Antigua, Honduras e St.Vincent), che sono riusciti a coinvolgere anche la Cina e tutti i paesi del gruppo G77, ovvero tutto il sud del mondo, compresi India e Brasile.

Il gigante cinese (uno dei paesi a più alto tasso di emissioni di CO2) ha compiuto infatti una vera e propria svolta lanciando un' inedita dichiarazione di impegno volontario (ma vincolante) per raggiungere i target delle emissioni.

La presidenza messicana della COP16 ha quindi stilato un documento che non solo conferma l'obiettivo generale della conferenza (contenere l'aumento della temperatura media mondiale entro i due gradi centigradi), ma ribadisce la validità e la proroga del protocollo di Kyoto.

I paesi emergenti non-Kyoto «adotteranno impegni comparabili», mentre i paesi in via di sviluppo si doteranno di una «strategia di contenimento delle emissioni» assistita dai paesi sviluppati con trasferimento di tecnologie, finanziamenti e supporto alla formazione. Ancora, si parla di un processo di monitoraggio sulle azioni di mitigazione con invio di informazioni ogni due anni, di risorse per finanziare l'adattamento dei paesi in via di sviluppo con un fondo di 30 miliardi di dollari per il periodo 2010-2012 che arriverà a 100 per il 2020.

Il rappresentante indiano ha rivolto un appello a Washington perché si assuma degli impegni di breve periodo "prima che sia troppo tardi" per le conseguenze globali del cambiamento climatico. Ramesh è convinto che l'offerta degli Usa a ridurre le emissioni di Co2 del 17% entro il 2020 sulla base dei livelli del 2005 sia deludente in quanto "prima che si vedranno gli effetti saremo tutti morti".



E, nel frattempo, fuori dai palazzi, si è svolta la manifestazione organizzata dal Coordinamento

internazionale di organizzazioni contadine, denominato 'Via Campesina', per chiedere che i Governi "si scuotano dall'inerzia e raggiungano un vero accordo".