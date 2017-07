Canna da zucchero ogm approvata in Brasile

In Brasile, la Commissione tecnica nazionale per la biosicurezza (CTNBio) ha approvato la coltivazione di una varietà di canna da zucchero modificata geneticamente per produrre una tossina che uccide il bruco Diatraea saccharalis, uno dei suoi principali parassiti, che secondo alcune stime provocherebbe perdite ai coltivatori pari a un miliardo e mezzo di dollari all’anno. Le coltivazioni di canna da zucchero, in Brasile, occupano circa 10 milioni di ettari. Si tratta del secondo Paese, dopo l’Indonesia, ad approvare la coltivazione per scopi industriali di questo tipo di pianta, denominata CTC 20 BT e prodotta dal CTC Centro de Tecnologia Canavieira. Le sperimentazioni erano iniziate da tempo in Australia, come testimonia questo articolo pubblicato da LifeGate nel 2002. La manipolazione del genoma della canna da zucchero è consistita nell'incorporazione nello stesso di una tossina isolata del Bacillus thuringiensis (Bt), un batterio impiegato da oltre vent'anni nel campo della manipolazione genetica per fini agricoli.

