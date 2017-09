Cara, vecchia lampadina addio

Chissà cosa avrebbe pensato Thomas Edison sapendo che l'invenzione da lui brevettata nel 1879 sarebbe stata messa al bando nei primi anni del 21mo secolo, perché troppo affamata di energia. Dal 1 settembre infatti in tutta Europa non si potranno più produrre, importare e vendere le vecchie lampade a filamento, fatta eccezione delle rimanenti scorte di magazzino. Un rivoluzione iniziata nel 2009 con la messa al bando delle lampade a 100 W e che si concluderà definitivamente nel 2016. Da oggi, quando la vecchia lampadina si fulminerà, dovrà essere sostituita con una di nuova generazione, più efficiente dal punto di vista energetico e di maggior durata, come le CFL (lampade fluorescenti a neon) o quelle a LED (Light Emission Diode). Scelta obbligata se vogliamo tagliare consumi ed emissioni. Secondo il WWF infatti, sostituendo una lampadina a incandescenza da 75W con una equivalente a risparmio energetico di soli 15 W (920-970 lumen) si risparmia il 70% dei costi, ovvero calcolando il costo medio annuo di elettricità oltre al prezzo della lampadina stessa e la sua durata si passa da 42 euro a 12 (considerandola accesa per 7 ore al giorno). In questo casa la lampadina a incandescenza avrebbe emesso 76 kg di CO2, l'equivalente lampadina ad alta efficienza ne emette solo 15 kg, con un risparmio in emissioni di CO2 di circa l'80% rispetto al passato. Non mancano le critiche, mosse da alcuni studi recenti che mostrano come l'uso continuo e costante di queste lampade potrebbe essere nocivo per la salute, sopratutto per quelle persone che soffrono di emicrania o di patologie legate all'esposizione ai raggi UV, come il lupus, anche se secondo l'ingegnere ambientale Michelle Bloor, docente in Scienze Ambientali presso l'Università di Portsmouth, ha dichiarato poco tempo fa alla stampa che: "Ulteriori studi indipendenti dovrebbero essere intrapresi per eseguire il backup delle ricerche presentate". Manca ancora la prova del nove insomma. C'è poi la questione mercurio, contenuto in piccole quantità nelle lampade a risparmio energetico, che comunque può fuoriuscire solo se si rompe il vetro. Per questo è fondamentale differenziare e raccogliere in maniera adeguata le nuove lampade utilizzando gli strumenti messi a disposizione da consorzi quali Ecolamp, che ricicla le lampade e i materiali in esse contenute. Le alternative però ci sono, e le grandi aziende propongono nuove soluzioni per l'illuminazione. Lampadine dall'accensione immediata, della durata che va dagli otto ai dieci anni, o dall'intensità molto simile alle antenate a filamento, o ancora che ricorda nel design la vecchia lampadina, ma a tecnologia a LED. C'è poi la tecnologia OLED, nuova frontiera dell'illuminazione, che sfrutta una pellicola di materiale organico per emettere luce e che promette di mandare in pensione tutti gli schermi retroilluminati, come gli LCD o i plasma.