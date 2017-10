CAraLABRIA premia le case a Impatto Zero

CAraLABRIA è un viaggio in 16 tappe con lo scopo di far conoscere tesori ambientali e territoriali e le esperienze virtuose che ci sono in Calabria. La tredicesima tappa si è svolta il 17 ottobre a Cosenza presso la Casa della Cultura e il tema principale della giornata riguardava il futuro dell'energia solare e dell'edilizia ecosostenibile. Tra gli oratori spiccava Giuseppe Cava, presidente della "Fratelli Cava di Cava Giovanni & C. s.r.l.".

La filosofia dell'impresa dei Fratelli Cava è incentrata sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. Ogni opera è una testimonianza e un esempio di architettura "green"; la sede, ad esempio, è rivestita di pannelli fotovoltaici ed è dotata di un sistema di riciclo e raccolta delle acque.

L'azienda dei Fratelli Cava, ad ulteriore conferma dell'impegno in campo ambientale, ha aderito a Impatto Zero®, il progetto di LifeGate volto a compensare le emissioni di CO2 generate dalle aziende contribuendo alla creazione di foreste in crescita.

Nel corso dell'iniziativa è stata consegnata la targa "CAraLABRIA - premio Qualità" alla ditta "Fratelli Cava srl" da parte di Giuseppe Veltri di Legambiente Calabria e di Edoardo Zanchini, segreterio nazionale di Legambiente. L'impresa rappresenta un modello di azienda che ha avviato soluzioni di bioedilizia e di sostenibilità ambientale nel mondo dell'edilizia e dell'energia.

Francesco Cava, nel corso dell'incontro, ha illustrato le modalità del costruire secondo i principi della sostenibilità presentando il progetto del complesso edile Macchiabella, facendo anche notare come la Regione abbia messo in atto una serie di misure legislative per favorire la bioedilizia

"I regolamenti edilizi comunali rappresentano sempre di più uno snodo fondamentale del processo edilizio e del cambiamento in corso nel modo di progettare e costruire in Italia. Questi risultati dimostrano che l'innovazione in questo settore sta andando avanti ma va accompagnata da una chiara politica nazionale che spinga a fare dell'edilizia un settore di punta della green economy, capace di creare lavoro e di riqualificare le città italiane", ha dichiarato Edoardo Zanchini.