Le catastrofi naturali 2016 sono costate 175 miliardi di dollari

Quest'anno le catastrofi naturali sono costate 175 miliardi di dollari, solo 5 in meno rispetto all'anno più "costoso" di sempre, il 2012. A rivelarlo è il rapporto annuale redatto da Munich Re, compagnia di assicurazione che opera su scala mondiale e che da tempo presta molta attenzione agli effetti del cambiamento climatico, proponendo una stima dei danni ambientali provocati da uragani, alluvioni, ondate di calore, siccità e terremoti. Secondo il nuovo report, reso pubblico il 4 gennaio, le perdite del 2016 sarebbero state assicurate solo per il 30 per cento, garantendo un recupero di circa 50 miliardi. Il restante 70 per cento sarebbe stato non assicurato.

Il bilancio dei disastri naturali 2016

Le catastrofi naturali più costose

E in Italia?