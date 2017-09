Catastrofi “naturali”

E' un panorama, purtroppo, molto attuale, quello di tutte queste catastrofi presentate come "naturali". Eppure, spesso, solo "naturali" non lo sono. Sono, prima di tutto, un segnale che c'è qualcosa di gravemente sbagliato. A cominciare da un sistema complessivo che, anche nel nostro Paese, è diventato molto fragile proprio a causa delle attività antropiche. L'abbandono progressivo delle aree montane, il taglio dei boschi in collina e lungo i fiumi, la progressiva canalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari con l'escavazione spesso selvaggia di sabbia e ghiaia negli alvei fluviali hanno gettato le basi per aggravare gli effetti di fenomeni naturali che, complici i cambiamenti climatici in corso, stanno assumendo sempre più connotati simili a quelli riscontrabili ai tropici. Se trent'anni fa l'onda di piena del fiume Po, il più esteso bacino idrografico italiano, ci metteva 4-5 giorni per scendere da monte sino al delta, oggi è questione di ore. E l'aumento dell'energia sprigionata dai fenomeni naturali, concentrata in tempi sempre più brevi, provoca effetti devastanti quando si somma all'incuria, all'ignoranza e alla presunzione umana. Infatti, nonostante tutto, si continua a costruire in luoghi sbagliati, lungo i fiumi o ai piedi dei versanti franosi, realizzando, in siti che prima o poi verranno colpiti, anche impianti a rischio quali fabbriche chimiche, centrali, discariche, ma anche strade e ferrovie. Si usano materiali inadatti o, per risparmiare, non si applicano gli accorgimenti costruttivi necessari - vedi quelli antisismici - se non quando si è assolutamente costretti. Molte di queste "catastrofi naturali" potrebbero, quindi, essere evitabili, prevedibili o perlomeno rese meno devastanti. Questo richiederebbe, in Italia, un radicale cambiamento nell'approccio della gestione del territorio e lo sviluppo di un pensiero su "scala globale", in grado di cogliere le complesse interconnessioni tra i diversi elementi dell'ambiente e gli interventi dell'uomo.

