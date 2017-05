Russia, arrestati 18 militanti Lgbt. Protestavano per le violenze in Cecenia

Diciotto militanti per i diritti della comunità Lgbt sono stati arrestati nella giornata del 1 maggio a San Pietroburgo, in Russia, mentre manifestavano contro le persecuzioni subite dai cittadini omosessuali in Cecenia. A riferirlo è il quotidiano francese Le Monde, che cita fonti locali, secondo le quali le persone arrestate avevano manifestato sdraiate al suolo, con il volto macchiato da finto sangue. I loro corpi erano coperti dalle bandiere arcobaleno simbolo della pace, il tutto in un viale centrale della città russa. Tutti i fermati sono stati interrogati dalla polizia, che era presente sul posto in tenuta anti-sommossa.

In Cecenia persecuzioni nei confronti degli omosessuali