Cos’è la Charta Smeralda firmata durante il primo One Ocean Forum a Milano

Da oggi c'è uno strumento in più per tutelare gli oceani: è la Charta Smeralda, il documento firmato oggi dalla Principessa Zahra Aga Kahn, presidente del consiglio direttivo dello Yacht Club Costa Smeralda (Yccs) e dal Commodoro Riccardo Bonadeo al termine del One Ocean Forum, la due giorni di conferenze, incontri e tavoli tematici organizzata il 3 e il 4 ottobre a Milano nella sede del Teatro Parenti dallo stesso Yccs. La manifestazione, a cui hanno partecipato personaggi del mondo della ricerca e delle istituzioni italiane e internazionali, tra cui Francesca Santoro, responsabile di Ocean Literacy per la Commissione oceanografica intergovernativa (Coi) dell'Unesco, Stefano Pogutz, docente ricercatore SDA Bocconi e Vice presidente della commissione scientifica di OneOcean Forum, Maria Cristina Fossi, Docente di Ecologia ed ecotossicologia dell'Università di Siena, Vladimir Ryabinin, Segretario esecutivo Coi, o François Bailet, Senior legal officer della divisione Affari Marini e Diritto del mare delle Nazioni Unite, ha posto l'accento sulla necessità di creare consapevolezza diffusa sullo stato di salute dei nostri mari, a partire dal Mediterraneo, sempre più inquinato e sempre più caldo.

Cos'è Charta Smeralda

I temi del primo One Ocean Forum

La particolare attenzione alle microplastiche

Il ruolo dei tavoli tematici

Come aderire alla Charta Smeralda