Che cosa è l’effetto serra

La Terra è continuamente colpita dalla radiazione elettromagnetica emessa dal sole. Parte di questa radiazione viene assorbita dall'atmosfera terrestre, ma la grande maggioranza colpisce la crosta terrestre. Di questa radiazione parte viene assorbita dalla superficie, parte è riflessa come radiazione luminosa di varia frequenza (per questo noi vediamo le cose con i rispettivi colori) e parte viene riflessa come radiazione a lunghezza d'onda maggiore (tipicamente infrarossi). Sono proprio questi infrarossi che generano l'effetto serra: l'atmosfera (come il vetro di una serra) è quasi completamente trasparente alla luce visibile ma è estremamente opaca alla radiazione infrarossa. Quindi gli infrarossi riflessi dalla superficie non "scappano" nello spazio, ma restano racchiusi tra la superficie e gli strati alti dell'atmosfera (come in una serra dove sono intrappolati sotto i vetri). L'effetto è estremamente utile per la vita sulla Terra in quanto, in mancanza di esso, la temperatura media sarebbe di -19° C.