Chernobyl fa 20 anni

Ore 1 e 23 del 26 aprile del 1986. Il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplode. Nonostante la 'Glasnost', la nuova politica di trasparenza dell'allora Urss, si viene a sapere un giorno e mezzo dopo. Le radiazioni, centinaia di volte più intense delle esplosioni atomiche a Hiroshima e Nagasaki messe insieme, inondano mezzo mondo. E' il più grave disastro tecnologico della storia. Le conseguenze per le popolazioni più esposte (specie i bambini) sono ancora tangibili. Nella regione del Gomel in Bielorussia l'incidenza del cancro alla tiroide nei bambini aumentò di 100 volte tra il 1991 e il 1994. Aumenti simili in Russia e in Ucraina. Una voce su tutte: secondo l'ex presidente della Associazione europea del cancro alla tiroide, Dilwyn Williams, sono destinati ad ammalarsi 4 bimbi su 10 di quelli che avevano 1 anno all'epoca dell'incidente. Si legge sulla scheda del Progetto Humus, il maggiore portale italiano su Chernobyl, nucleare e solidarietà: