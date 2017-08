Chernobyl, tutti gli appuntamenti, in Italia, nel mondo, in tv

12 aprile 2006, a Roma e in contemporanea in altre città del mondo. "CERTIFICATE NO. 000.358/ - Il costo umano di una catastrofe nucleare", organizzata da Greenpeace. Le foto sono di Robert Knoth, uno dei premiati al ''World Press Photo 2006'', che ha fatto diversi reportage attorno a Chernobyl. La mostra romana è aperta fino al 14 maggio, all'Auditorium Spazio Arte. 24 aprile 2006, a Kiev. Inaugurata la mostra "Chernobyl, l'ereditá nascosta" a Chernobyl national museum. Tra l'altro in mostra anche gli scatti di Pierpaolo Mittica, in collaborazione con il Progetto Humus, che sono stati scelti. 25 aprile 2006. Oggi a Vercelli Prima Nazionale dello spettacolo "Preghiera Per Chernobyl", con interpretazioni tratte dall'omonimo libro di Svetlana Aleksjevich (con Cristina Giolitti, Daniela Vassallo, Luisa Ziliotto, Oliviero Corbetta). Alla chitarra: Davide Sgorlon. La regia è di Oliviero Corbetta. 25 aprile 2006. in TV, su la 7 alle 21,30. "Crozza Italia" con Maurizio Crozza ci sono brani dai filmati del Progetto Humus 26 Aprile 2006, Rai Tre ore 17,50. Geo&Geo. Nel corso della trasmissione dovrebbe essere proiettato il video "Oltre la sbarra", girato dal regista Marco Leopardi a Gennaio 2006 a Dubovy Log (Bielorussia), uno dei villaggi in assoluto più contaminati dal fallout di Chernobyl e sede dell'intervento del Progetto Humus. 26 aprile 2006 a Milano. Mostra fotografica: Chernobyl, Fall Out infinito. Quaranta foto in bianco e nero, realizzate dalla reporter Daria de Benedetti tra l'autunno del 2004 e l'inverno del 2005 con la collaborazione di Progetto Humus, dedicate alla Bielorussia - un viaggio fatto di volti, storie, terre e villaggi abbandonati, tra chi vive con la contaminazione del cibo e della terra, di chi ha visto sparire interi villaggi, degli anziani. La mostra è presso lo spazio The Photographers, a Milano in via Legnano 4, fino al 7 maggio. Info su www.thephotographers.it 29 Aprile 2006 a Moncalieri (To). "20 Anni Di Chernobyl". Con la giornalista Silvia Pochettino autrice del libro "Chernobyl. Una storia nascosta". La vicenda professionale e umana del prof. Yuri Bandazhevskij. 13 maggio 2006, a Borgo San Dalmazzo. Convegno "Chernobyl 20 anni dopo: ricordare il passato per progettare il futuro" con il concerto dei Lou Dalfin, il più famoso complesso di musica occitana, che suoneranno a favore delle vittime di Chernobyl.