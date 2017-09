Chi spreca, paga

Secondo la Commissione Ue si può arrivare a tagliare il 20% dei consumi energetici entro il 2020. Il che significa risparmiare miliardi di euro e tonnellate di CO2. Come? Concentrandosi su 10 iniziative urgenti da portare a termine nei prossimi sei anni. Il commissario europeo all'Energia Andris Piebalgs ha svelato la sua ricetta per il risparmio energetico. Se avrà successo, sarà un toccasana per le persone, l'ambiente e l'industria. Che non presta orecchie da mercante, quando si tratta di risparmiare miliardi di euro. L'efficienza energetica è uno di quei problemi che riguarda più da vicino i cittadini e loro abitudini, visto che gli sprechi si pagano a caro prezzo. Soprattutto in Italia. Basta dare uno sguardo alla bolletta per rendersene conto. Senza dimenticare la prospettiva di una migliore qualità di vita. Il commissario Piebalgs non chiede alle famiglie di abbassare di un grado la temperatura di casa, di coprire le pentole sui fornelli e di usare i mezzi pubblici. O meglio: Bruxelles è più ambiziosa, anche se non snobba le buone abitudini. I consumi casalinghi corrispondono al 16% dell'energia totale usata in Europa. Per risparmiare si possono comprare lampadine più efficienti (come le fluorescenti compatte, che consumano il 60% in meno delle lampadine normali e durano 6-12 volte di più) o frigoriferi di ultima generazione. Ci sono poi gli apparecchi elettronici, che consumano il 20% dell?energia di casa, di cui la metà si spreca in stand-by. Ma sono già in commercio caricatori, decoder e affini che non consumano quasi a quando rimane accesa la lucina rossa. Inoltre si possono isolare le abitazioni con appositi "cappotti" o comprare auto meno inquinanti e più efficienti. In altri termini, Bruxelles punta sulla diffusione della tecnologia salva-energia. Le 10 iniziative prioritarie spazieranno dall'aggiornamento delle etichette degli apparecchi elettronici e dai requisiti di eco-design, agli standard minimi per i consumi energetici degli edifici. Dal settore dei trasporti alla generazione, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica. Senza tralasciare progetti educativi e affini. Il traguardo è nel 2020, ma i primi risultati si vedranno già a partire dall?anno prossimo. Gianluca Cazzaniga