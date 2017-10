Come la spazzatura sta minacciando gli animali selvatici — le foto di Chris Packham

Chris Packham, presentatore televisivo e naturalista britannico, ha realizzato una serie di foto di animali con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. Le immagini, in mostra a Londra, sono state scattate in Inghilterra e Scozia e rappresentano l’impatto della spazzatura sulla fauna locale. Sono state appositamente commissionate dalla catena di supermercati Lidl UK per promuovere una nuova iniziativa volta a invogliare i giovani a prendersi cura dell’ambiente.

Keep Britain Tidy

Caspian Tern at the Kotu Sewerage Works - Gambia #Nikon #BirdPhotos A photo posted by Chris Packham (@chris.packham) on Feb 28, 2016 at 12:06pm PST

Lasciare in giro i rifiuti uccide gli animali